Vier mal so viele Bewerber wie Plätze für Lehramtsstudium in Senftenberg

Für das neue Lehramtsstudium der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) gibt es deutlich mehr Bewerber als Plätze. Das sagte der Vizepräsident der Uni, Peer Schmidt, am Dienstag dem rbb. Am vergangenen Samstag war die Bewerbungsphase für das Grundschul-Lehramtsstudium zu Ende gegangen.

"Wir haben über 200 Bewerbungen bekommen. Dass wir so eine große Bewerberzahl haben, das haben wir so nicht erwarten können, wir freuen uns riesig", so Schmidt. Erst im März war das Konzept für das Studium vorgestellt worden, nachdem er im November vergangenen Jahres angekündigt worden war.