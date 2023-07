Einsatz in Schipkau

Do 06.07.23 | 14:33 Uhr

Wegen der großen Unfallgefahr seien zunächst Rettungswagen zu dem Turm beordert worden. "Ein Fehltritt und das überlebt man nicht", sagte Polizeisprecherin Ines Filohn dem rbb. "Das ist grenzenlose Selbstüberschätzung und Dummheit, da oben ein Selfie machen zu wollen", so die Sprecherin weiter.

Die Polizei ist am Donnerstag zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Schipkau (Oberspreewald-Lausitz) ausgerückt. Auf den dortigen 300 Meter hohen Windmessturm waren nach Polizeiangaben mehrere Personen geklettert. Laut Polizei wollten die Personen auf dem Turm Selfies machen.

Höchster Windmessturm der Welt in Schipkau fertiggestellt

Bei Ankunft der Beamten seien insgesamt neun Personen festgestellt worden, fünf von ihnen sollen auf den Turm geklettert sein. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Zudem soll eine unbekannte Anzahl von Personen in den angrenzenden Wald geflohen sein, so Filohn.

Der Windmessturm in Schipkau ist mit 300 Metern Höhe der größte seiner Art weltweit. Er wurde gebaut, um genaue Erkenntnisse über Winde in dieser Höhe zu gewinnen. Geplant ist, dass an gleicher Stelle eine ebenso hohe Windkraftanlage errichtet wird.