Wer mit dem Paddelboot durch den Spreewald fährt, könnte meinen, hier sei die Welt noch in Ordnung. In den Fließen ist ausreichend Wasser, die saftigen Wiesen sind gemäht, unzählige kleine Einlegebetriebe verkaufen die beliebten Spreewaldgurken.

Wegen der andauernden Trockenheit ziehen in Brandenburg immer mehr Landkreise und Städte die Notbremse: Es ist wieder verboten, Wasser zum Beispiel aus Flüssen und Seen abzupumpen. Es gibt aber Unterschiede.

So solle explizit dafür geworben werden, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen. Auch erneuerbare Energien spielen eine größere Rolle. Die Spreewaldtherme in Burg etwa bezieht mittlerweile zu 100 Prozent Ökostrom.

Auch die Spreewälder Wirtschaft soll nachhaltiger werden. Der Spreewaldverein mit Sitz in Lübben (Dahme-Spreewald) fördert zum Beispiel regionale Wirtschaftskreisläufe. Vor allem die kleineren Firmen in der Region sollen davon profitieren, beispielsweise Kahnbauer oder Gurkeneinlegerein, wie Sarah Plotzky vom Spreewaldverein erklärt. So werde überprüft, wie nachhaltig die bestehenden regionalen Wertschöpfungsketten bereits sind. Außerdem werde nach nachhaltigen Wirtschaftsmodellen gesucht, die möglicherweise weiter entwickelt werden können, so Plotzky.

In einem Projekt geht es beispielsweise um die Landwirtschaft. Eine Uni, Wirtschaftsunternehmen und Landwirte würden gemeinsam an einem Agroforst-Projekt arbeiten. Dabei wird der Ackerbau mit eigens angelegten Hecken und Sträuchern kombiniert - und schützt so vor Austrocknung und Erosion.

Es sind viele kleine Bausteine, die im Spreewald aktuell zusammenegsetzt werden. Doch das Ziel ist klar: Die Idylle auch für die nächsten Jahrzehnte zu erhalten.