19.000 unversteuerte Zigaretten in Reisetaschen und Rucksäcken entdeckt

Die Bundespolizei hat in Guben (Spree-Neiße) eine größere Menge unversteuerter Zigaretten sichergestellt. Wie die Behörde am Montag mitteilte, seien zwei Männer bereits am Samstagabend mit mehreren Reisetaschen und Rucksäcken im Stadtgebiet unterwegs gewesen.

Die beiden Männer, ein 42-Jähriger und sein 17-jähriger Sohn, hätten sich ausweisen können. Bei der Kontrolle der Taschen und Rucksäcke hätten die Beamten aber insgesamt 93 Stangen Zigaretten verschiedener Marken entdeckt - etwa 19.000 Stück. Die Schachteln hätten polnische beziehungsweise gar keine Steuerbanderolen gehabt.

Die Bundespolizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Abgabenordnung ein. Der Zoll habe die Bearbeitung des Falles übernommen.