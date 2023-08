Dabei werden Dutzende Probanden befragt und gezielt vor Entscheidungssituationen gebracht, wie Christin Hoffmann sagt, die in einem Teilbereich des Energie-Innovationszentrum (EIZ) der BTU forscht. Am Dienstag haben der BTU zufolge die ersten Befragungen begonnen.

Wie handeln Menschen in der Energiewende? Warum sind sie gegen Windräder oder gegen andere Infrastrukturen? Ein neues Forschungsprojekt der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) in Cottbus will das herausfinden.

In Cottbus wird an der Energieerzeugung der Zukunft geforscht

Für das Forschungsprojekt nutzt Hoffmann sogenannte VR-Brillen, also Brillen, die den Nutzer in eine virtuelle Realität versetzen. Die Probanden würden dann in Situationen versetzt, in denen sie "aus dem Bauch raus" handeln sollten, so Hoffmann. Worum es also genau gehe, wüssten die Teilnehmer vorab nicht.

Die virtuelle Realität ermöglicht den Forschenden dabei auch, den Probanden etwa Wasserstoff-Infrastruktur vorzuführen, die in der Realität erst in fünf bis zehn Jahren sichtbar sein werde, sagte Hoffmann weiter.

Etwa eine halbe bis eine Stunde sind die Teilnehmer an der BTU beschäftigt, sie erhalten dafür den Angaben zufolge zwischen acht und 20 Euro Entschädigung.