Die plötzliche Schließung des DRK-Pflegedienstes in Finsterwalde zwingt rund 250 Pflegebedürftige und ihre Angehörigen dazu, sich eine neue Krankenversorgung zu suchen. Doch eine kurzfristige Lösung ist nicht in Sicht. Von A. Kabisch und F. Ludwig

Auch andere Pflegedienste vor Ort leiden unter Personalmangel bei gleichzeitig steigendem Pflegebedarf in der Region. Zudem stellt die kurzfristige Schließung alle Beteiligten in der Region vor Probleme. Der örtliche Pflegestützpunkt hat zwar Hilfe angeboten, ebenso das Gesundheitsministerium. Doch eine Lösung ist aktuell nicht in Sicht.

Laut dem Pflegestützpunkt Finsterwalde, einer unabhängigen Beratungsstelle, sind alle Dienste in der Region von akutem Fachkräftemangel bedroht. "Aufgrund der demografischen Entwicklung und des bestehenden Fachkräftemangels sind die Kapazitäten der ambulanten Pflegedienste schon seit längerem begrenzt. Die Lage spitzt sich zu", heißt es vom Pflegestützpunkt Finsterwalde. Kurzfristig alle 250 betroffenen Patienten des DRK unterzubringen, werde für Schwierigkeiten bei den anderen Pflegediensten sorgen, so der Stützpunkt weiter.

Wie viele Patienten bereits einen neuen Pflegedienst gefunden haben, konnte das DRK am Montag nicht sagen. Mit den anderen rund 30 privaten Pflegediensten in Finsterwalde liefen intensive Gespräche, so die Vorstandsvorsitzende des Kreisverbandes Lausitz, Bianka Sebischka-Klaus. Ob diese erfolgreich verlaufen, sei aber nicht abzuschätzen. Wie der rbb von zwei anderen Pflegediensten in der Region erfahren hat, wird es kaum möglich sein, weitere Patienten dort aufzunehmen. Ein Pflegedienst berichtete dem rbb am Montag, dass derzeit verzweifelte Angehörige unter Tränen um eine Aufnahme bitten würden - etwa 20 Anrufe erhalte der Dienst pro Tag. Eine Aufnahme ist auch hier wegen Personalmangels aber nicht möglich - die Chefin selbst fahre mittlerweile zu den Patienten.

Das Problem in Elbe-Elster liegt auch darin, dass es sich um einen Flächenlandkreis handelt. Der Landkreis ist von der Fläche her etwa doppelt so groß wie Berlin, bei lediglich etwa 100.000 Einwohnern. Dementsprechend gebe es deutliche regionale Unterschiede bei der Versorgung von Pflegebedürftigen, so der Pflegestützpunkt. In Städten sei es leichter, eine Versorgung zu finden, als auf dem Land, allein wegen der langen Fahrtzeiten, die die Dienste auf sich nehmen müssten.

In einigen Regionen gebe es eine Unterversorgung. "Mit der Schließung des DRK Finsterwalde trifft es gleich mehrere Orte besonders stark", so der Stützpunkt. Das DRK schließt mit seinem Pflegedienst in Finsterwalde auch die Standorte in Doberlug-Kirchhain und Sonnewalde. Die betroffenen Patienten des DRK können sich nun lediglich an andere Pflegedienste wenden oder den Pflegestützpunkt um Beratung bitten.