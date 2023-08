Erstmalig wird das Elbe-Elster-Klinikum in diesem Jahr Verlust einfahren. Der Landkreis plant eine umfassende Umstrukturierung. Die drei Standorte des Klinikums könnten massiv zurückgefahren werden. In Finsterwalde wurde nun protestiert. Von A. Kabisch, P. Manske und F. Ludwig

Mehr als 2.000 Menschen haben am Dienstagabend auf dem Finsterwalder Marktplatz für den Erhalt des Krankenhauses im Ort demonstriert. Friedlich, aber bestimmt äußerten sie ihren Unmut zu den aktuell kursierenden Plänen für das Elbe-Elster-Klinikum, zu dem auch der Standort Finsterwalde gehört. Und die haben es in sich.

Fest steht, es muss etwas passieren - das Elbe-Elster-Klinikum ist in seiner jetzigen Form nicht zu halten, erst recht nicht, wenn die Finanzierung durch die großangelegte Krankenhausreform des Bundes noch einmal auf neue Füße gestellt wird. Der Landkreis wirbt deshalb offensiv für sein Vorhaben, hat ganzseitige Anzeigen in regionalen Tageszeitungen geschaltet, um für Verständnis zu werben.

Das Elbe-Elster-Klinikum mit Krankenhäusern in Herzberg, Elsterwerda und eben Finsterwalde hat enorme finanzielle Probleme. Etwa neun Millionen Euro Verlust wird das Klinikum in diesem Jahr einfahren, sagt Elbe-Elster-Landrat Christian Jaschinski, erstmalig in der Geschichte des Hauses. Der Landkreis ist Gesellschafter des Klinikums. Hinzu kommt die schlechte Auslastung - sie liegt laut Jaschinski auf alle Standorte gerechnet bei etwas über 50 Prozent . Vor der Corona-Pandemie lag sie noch bei 78 Prozent.

Ein neues Krankenhaus könnte Fachabteilungen bündeln, die es aktuell noch in allen drei Klinik-Standorten gibt. Dazu gehören Notaufnahmen, die Anästhesie, Radiologie oder auch die Intensivstationen. Diese Fachabteilungen an allen Standorten zu unterhalten, kann sich das Klinikum nicht mehr leisten.

Der Landkreis hat gemeinsam mit einer Beraterfirma einen ambitionierten Plan entwickelt. Das Modell heißt "3+1" und sieht im Kern vor, die drei aktuellen Klinikum-Standorte zu ambulant-stationären Versorgungszentren umzubauen - die klassische Krankenhausversorgung also zurückzufahren und Fachabteilungen zu schließen. Gleichzeitig soll die Spezialversorgung durch einen Krankenhausneubau in zentraler Lage sichergestellt werden. Dem Vernehmen nach ist der für Doberlug-Kirchhain vorgesehen.

Durch die Krankenhausreform des Bundes könnten viele ländliche Krankenhäuser zu ambulant-stationären Gesundheitszentren umgebaut werden. Das Krankenhaus in Spremberg (Spree-Neiße) ist ein aktuelles Beispiel dafür. Auch hier ist die finanzielle Lage schlecht, die Umstrukturierung läuft. Proteste gibt es nicht.

Auch in den anderen beiden Elbe-Elster-Klinikum-Standorten Elsterwerda und Herzberg ist es ruhig - dabei hätten die Einwohner von dort sogar einen längeren Weg in das neue Spezialkrankenhaus in Doberlug-Kirchhain. Die Finsterwalder hingegen wollen die Pläne nicht akzeptieren.

Die Demo-Teilnehmer am Dienstag befürchten etwa, dass die Patientenversorgung durch die neuen Pläne schlechter wird, mindestens aber die Versorgung in den drei aktuellen Standorten. Schon jetzt werde nicht mehr in das Haus investiert, das sei ein Grund dafür, dass viele Ärzte gegangen seien, so eine Demonstrantin. Die Befürchtungen sind groß, dass die Häuser in Herzberg, Elsterwerda und Finsterwalde zukünftig noch mehr vernachlässigt werden.