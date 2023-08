Die Feuerwehr hat bei einem Hausbrand in Grünewalde (Oberspreewald-Lausitz) eine leblose Person entdeckt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Anwohner hatten am Donnerstag Rauch in einer Doppelhaushälfte bemerkt und Alarm geschlagen. Bei den Löscharbeiten hätten die Rettungskräfte die Leiche gefunden.

Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um einen 74-jährigen Bewohner. Der Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können.

Am Freitag folgten weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache. Andere Personen seien bei dem Brand nicht in Gefahr gewesen, so die Polizei.