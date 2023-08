Bei dem Schiff handelt es sich um ein elektrisch betriebenes Passagierschiff mit 33 Metern Länge. Es war am Montag bei Magdeburg aus einem Kanal gehoben und auf einen Tieflader verladen worden. Zuvor war es bei Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) gewartet worden, durfte aber nicht über den Landweg aus Königs Wusterhausen transportiert werden, wie die "Lausitzer Rundschau" [ www.lr-online.de ] berichtet.

Auf seinem Weg von Königs Wusterhausen ins sächsische Görlitz ist am Dienstag ein Fahrgastschiff auf einem Schwertransporter liegengeblieben. Das bestätigte die Polizei in Görlitz dem rbb, zuvor hatte unter anderem der MDR berichtet [ www.mdr.de ]. Das Schiff liegt demnach an einem Parkplatz unweit von Bad Muskau im brandenburgisch-sächsischen Grenzgebiet.

Auf einem Parklatz an der Kreisstraße in Richtung Bad Muskau sollte der Transport über den Tag pausieren. Der Schwertransporter darf nur zwischen 22 Uhr am Abend und 6 Uhr morgens fahren.

Allerdings sei die Zufahrt zum Parkplatz zu schmal gewesen, der Transporter blieb stecken. Die Straße musste für den Autoverkehr deshalb komplett gesperrt werden. Ursprünglich sei geplant gewesen, den Transport bei Roggosen (Spree-Neiße) pausieren zu lassen. Dann sei er aber besser vorangekommen als gedacht und weitergefahren, sagte Schiffseigner Stefan Menzel dem MDR.

Der Transport soll am Dienstagabend fortgesetzt werden. Das Ziel ist der Berzdorfer See in der Nähe von Görlitz. Schon Mitte August ist geplant, dass das Schiff dort Fahrgäste transportiert.