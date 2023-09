Offenbar Regenbogenfahne an Schule in Burg gestohlen

An der Grund- und Oberschule "Mina Witkojc" in Burg (Spree-Neiße) ist offenbar eine Regenbogenfahne gestohlen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe die Schulleitung angezeigt, dass die Regenbogenfahne über Nacht entwendet, und durch eine Deutschlandfahne ersetzt worden sei. Durch die Polizei würden nun Ermittlungen in alle Richtungen geführt, heißt es in der Mitteilung.