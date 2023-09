Der 12-jährige Mika ist aufgrund einer genetischen Muskelerkrankung körperlich schwerbehindert. Seit dem neuen Schuljahr besucht er die 7. Klasse des Cottbuser Max-Steenbeck-Gymnasiums. Das Problem: Für Kinder, die älter als 12 Jahre sind, ist die Betreuung in Brandenburg außerhalb der Unterrichtszeiten nicht geregelt, deswegen wird sie von den Ämtern nicht bezahlt. Doch Mika braucht zwingend Unterstützung, allein um morgens in die Schule hineinzukommen, um in einer Ausfallstunde oder nach dem Unterrichtende nicht mit dem Rollstuhl allein in der Ecke zu stehen.

Betroffene Eltern können zwar entsprechende Hilfen bei Sozial- und Jugendämtern beantragen, doch die bürokratischen Hürden sind so hoch, dass viele in der Praxis daran scheitern. Unter anderem müssen die Familien ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse vollständig offenlegen.

Aus den Versprechen wurde nichts, sagt Mikas Mutter, Yvonne Resag: "Es ist gar nichts gelöst. Mika steht um 7.15 Uhr vor der Schultür, weil er weder alleine die Schultür öffnen noch den Aufzug bedienen kann. Er kommt jeden Tag zu spät zum Unterricht und stört damit alle anderen in der Klasse." Mika ist kein Einzelfall. Nach Schätzung kommunaler Behindertenvertreter sind in Brandenburg mehr als 100 Kinder und ihre Familien von der Versorgungslücke betroffen.

In der Praxis sieht es aber so aus, dass Elternteile notfalls ihre Berufstätigkeit aufgeben müssen, um die Betreuung abzusichern. Seit 2019 trägt der Behindertenbeirat der Stadt Cottbus das Problem regelmäßig an das zuständige Bildungsministerium und an Brandenburgs Behindertenbeauftragte Janny Armbruster heran. Ohne Ergebnis. Nachfragen des rbb nach konkreten Initiativen sind bisher nicht beantwortet worden.

Statt des Ministeriums reagiert der Cottbuser Oberbürgermeister, Tobias Schick (SPD), mit einer "Task Force". Ein Krisenstab auf kommunaler Ebene bearbeitet die Anträge aller Inklusionsfamilien, unabhängig davon, ob die Stadt Cottbus überhaupt in der Pflicht sei: "Es betrifft nicht nur Kinder, sondern auch Eltern, die darunter leiden, und sich wie Bittsteller vorkommen. So dass wir gesagt haben: Wir helfen. Wir prüfen nicht nur, sondern wir müssen ein ganz konkretes Lösungsangebot schaffen - und das ist uns gelungen." Konkret heißt das: Alle Fälle werden unabhängig von Wohnort, Zuständigkeit und Einkommen gebündelt. Im nächsten Schritt werde die Stadt selbst Geld in die Hand nehmen.

Berlin habe gezeigt, wie eine Lösung aussehen könnte, indem die Betreuung außerhalb des Unterrichts mit im Schulrecht verankert sei, so Schick.