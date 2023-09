Fünf Männer aus Cottbus sind am Freitag wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen worden. Die Richter am Landgericht sahen es als erwiesen an, dass sie in der Silvesternacht 2017/2018 in Cottbus drei Asylbewerber angegriffen und bis in ihre Unterkunft verfolgt hatten.

Der Haupttäter, der zum Tatzeitpunkt 21 Jahre alt war, ist zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden, wobei drei Monate bereits als verbüßt gelten. Vier Angeklagten, die zum Tatzeitpunkt unter 21 Jahre alt waren, war die gefährliche Körperverletzung zwar nachgewiesen worden, sie wurden aber lediglich verwarnt. Zwei weitere Angeklagte wurden freigesprochen.