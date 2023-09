Prozess wegen Kindesmissbrauchs in Guben hat begonnen

Der heute 29-Jährige soll seine damals 13-jährige Freundin sexuell misshandelt haben. Er soll dem Mädchen zudem Crystal Meth verabreicht haben, sie in seiner Wohnung eingesperrt und ihr das Handy weggenommen haben. Zudem soll er sie mit Fäusten und einem Teleskopschlagstock geschlagen haben und mit dem Mädchen Geschlechtsverkehr gehabt haben, obwohl er gewusst haben soll, dass die minderjährig ist.

In einer weiteren Anklage werden dem 29-Jährigen ähnliche Vorwürfe zu einer früheren Beziehung, ebenfalls mit einer Minderjährigen, gemacht. Das soll 2018 passiert sein. Auch hier soll er ein Mädchen einegsperrt haben, sie körperlich misshandelt und Geschlechtsverkehr mit der Minderjährigen gehabt haben.

Eine dritte Anklage behandelt eine mutmaßliche Tat in einer Justizvollzugsanstalt, in der der Angeklagte aktuell in Untersuchungshaft sitzt. Dort soll der 29-Jährige eine Körperverletzung begangen haben.

Zu den Vorwürfen äußerte sich der Angeklagte am Montag nicht. Die Nebenklage, also die Vertretung der Minderjährigen, beantragte für den nächsten Prozesstermin den Ausschluss der Öffentlichkeit, um das Mädchen zu schützen. Zudem sollte die mittlerweile 14-Jährige die Chance bekommen, ihre Aussage nicht in Anwesenheit des Angeklagten zu machen. Dieser Antrag wurde allerdings abgelehnt.

Der Prozess wird am 20. September fortgesetzt.