Die Pannensäule sei dem Unternehmen aufgefallen, weil so etwas nicht in einen Privathaushalt gehöre, sagte ein Polizeisprecher. Nun werde der Besitzer des Kellers ermittelt und anschließend befragt, wie er zu der Pannenstation gekommen war.

Eine in Cottbus Anfang des Jahres gestohlene Fahrrad-Pannenstation des Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) ist wieder aufgetaucht. Das bestätigte die Polizei dem rbb am Donnerstag auf Nachfrage. Die Station war offenbar von einem Unternehmen für Wohnungsauflösungen und Entrümpelungen in einem Keller gefunden worden. Wo genau, sagte die Polizei dem rbb auf Nachfrage nicht.

ADAC will gestohlene Fahrrad-Pannenstation in Cottbus ersetzen

Die Geschichte der Fahrrad-Pannenstation ist damit um ein Kapitel reicher. Sie ist im Januar als Teil eines Pilotprojektes des ADAC deutschlandweit erstmals in Brandenburg aufgestellt worden, mit Cottbus als einem von drei Standorten.

Nur eine Woche nach dem Aufbau war die Station bereits gestohlen worden. Im Juni war ein Ersatz aufgestellt worden, allerdings schnell wieder zum Ziel von Dieben geworden. Einen Monat später, im Juli, fehlte das gesamte Werkzeug aus der Station.

"Da war viel Ärger dabei", sagte ADAC-Sprecher Leon Strohmaier dem rbb am Donnerstag. "Jetzt haben wir uns gefreut, dass wir ganz zufällig und eigentlich unverhofft die Säule wiedergefunden haben", so Strohmaier. Die Säule habe lediglich kleine Schäden. Es werde nun überlegt, ob sie an einem anderen Ort wieder aufgestellt werde. "Wir werden sie auf jeden Fall in Brandenburg belassen", so Strohmaier.



Mit der Station sollen Radfahrer selbstständig kleinere Pannen an ihren Fahrrädern reparieren können. Sie ist deshalb mit einigen Werkzeugen ausgestattet und verfügt über eine Halterung, um das Fahrrad bei der Reparatur aufhängen zu können.