Gegen die Sparkasse Spree-Neiße hat am Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel am Mittwochvormittag ein Prozess begonnen. Sie wird von der Verbraucherzentrale Brandenburg verklagt.

Aus Sicht der Verbraucherschützer haben Kunden mit Verträgen "Prämiensparen flexibel" jahrelang zu wenig Zinsen bekommen. Rund 300 Kunden haben sich der Musterfeststellungsklage angeschlossen, so die Verbraucherzentrale.

Vor Gericht wird nun die Frage verhandelt, wie die Zinsen richtig zu berechnen sind. Die Vorsitzende Richterin will dazu das Gutachten eines Sachverständigen heranziehen. Es wird bereits bei einem ähnlichen Prozess gegen die Sparkasse Barnim herangezogen.