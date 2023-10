20-Jähriger tot in Wohnung in Elbe-Elster aufgefunden

Angehörige haben einen 20-Jährigen tot in seiner Wohnung in Mühlberg (Elbe-Elster) aufgefunden. Aufgrund der Auffindesituation am Samstag gegen 17 Uhr geht die Polizeidirektion Süd von einer Tötung aus, wie sie am Montag mitteilte.



Demnach habe die Kriminalpolizei Spuren gesichert und Zeugen befragt, beides werde aktuell ausgewertet. Am Montag soll zudem eine Obduktion durchgeführt werden.



Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht - aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es hieß.