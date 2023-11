Eines der teuersten Gewürze der Welt - Safran-Ernte in Lausitz fällt hinter Erwartungen zurück

Mi 01.11.23 | 17:31 Uhr

rbb/Anders-Lepsch Audio: Antenne Brandenburg | 01.11.2023 | Anja Kabisch | Bild: rbb/Anders-Lepsch

Safran ist eines der teuersten Gewürze der Welt und wird nicht nur im Iran angebaut, sondern inzwischen auch in der Lausitz. Die aktuelle Ernte läuft - und die Geduldsarbeit soll künftig dank Technik Marke Eigenbau einfacher werden. Von Aline Anders-Lepsch und Anja Kabisch

Mittwochmorgen, vor Sonnenaufgang. Während es noch dunkel ist, steht Matthias Trentzsch auf seinem Krokusfeld in Hermsdorf (Oberspreewald-Lausitz) und erntet wunderschöne lila Krokusblüten. "Der eigentliche Safran sind diese drei Stempelfäden", sagt er und zeigt ins Innere der Blüte. Geerntet wird nur bis die Sonne aufgeht, also so lange die Blüten noch geschlossen sind. Denn die Sonne verringert die Qualität der Fäden. Außerdem lassen sie sich schlecht zupfen, wenn der feuchte Novembertau an die Fäden kommt.

Safran zeigt Wirkung rbb/Anders-Lepsch Safran wirkt laut rbb Praxis verdauungsfördernd und regt den Kreislauf an. Zuviel davon kann zu Schwindel und Herzklopfen führen. Wird das Gewürz sparsam in der Küche oder beim Backen eingesetzt, besteht allerdings keine Gefahr. Safran wird auch eine leicht appetithemmende Wirkung nachgesagt. Ob das Gewürz deshalb beim Abnehmen helfen kann, ist aber fraglich.

Weniger Ernte, als erwartet

Von Ende September bis Mitte November ist Matthias Tentzsch Frühaufsteher und das inzwischen im vierten Jahr. Weil nicht alle Safrankrokusse gleichzeitig blühen, muss täglich geerntet werden. In diesem Jahr ist die Ernte allerdings nicht so gut, sagt er.

"Wir hoffen, dass im November noch etwas nachkommt. Aber bisher ist es nicht so, wie gewünscht", so Tentzsch. Das liege wahrscheinlich am Wetter. Es hätte sonniger sein können, sagt er. "Wir haben zwar gut geerntet, aber es hätte mehr sein können." In den letzten Jahren seien bis zu 400 Gramm zusammengekommen. Das könnte in diesem Jahr auch noch klappen, "wenn alles noch gut geht" - aber normalerweise sollte der Ertrag mehr werden, sagt er. "Die Knollen vermehren sich. In diesem Jahr haben wir also eigentlich mehr Knollen. Dann hätte die Ernte eigentlich besser ausfallen müssen."

Safrananbauer tüftelt an technischer Hilfe

Gerade mal 150 Gramm sind in diesem Jahr bis jetzt zusammengekommen. Es sind 150 Gramm mühsamer Handarbeit. Nach der Ernte auf dem Feld müssen mit viel Fingerspitzengefühl die drei Stempelfäden aus der Blüte gelöst werden. "Da braucht man bei 3.000 bis 5.000 Blüten am Tag schon Unterstützung", so Trentzsch. Die Blüten müssten auch immer am Tag der Ernte verarbeitet werden, damit die Qualität nicht leidet. "Da können es schon mal bis zu zehn Leute sein, die abends sitzen und Safran zupfen." An dieser Stelle soll bald technische Unterstützung zum Einsatz kommen. Der Safranbauer, der eigentlich Mechatroniker ist, arbeitet zusammen mit einem Cousin an einer speziellen Maschine. Ein Exemplar aus Legosteinen ist schon einsatzbereit. Zur Funktionsweise will er noch nicht viel verraten, die ist noch geheim. "Das machen wir alles in Eigenregie."

dpa/W. Thieme Wenig Interesse an Beruf - Der Landwirtschaft gehen die Azubis aus Immer weniger Jugendliche gehen in die Landwirtwirtschaft werden. Der Bauernverband beschreitet deshalb neue Wege: Mit Videos auf Instagram, Facebook und Youtube will man Jugendliche dort abholen, wo sie sind - und dabei Lust auf den Beruf machen.



Beim "LEX"-Existenzgründerwettbewerb der Wirtschaftsinitiative Lausitz hat er vor wenigen Wochen für seine Anbauinitiative und den Erfindergeist einen Preis bekommen. Nebenbei konnte er wichtige Kontakte knüpfen. Nun muss die Maschine nur noch den Sprung von der Theorie in die Praxis schaffen. Die einzelnen Schritte funktionieren schon. "Die müssen jetzt noch zusammengebracht werden, so dass ich sage: Ich kippe meine gepflückten Blüten in einen Trichter und hinten kommt der fertig gepflückte Safran heraus", sagt Trentzsch. Er rechnet damit, dass die Maschine in ein bis zwei Jahren vollautomatisch funktioniert.

Anwendung im medizinischen Bereich?

Mit seinem Safran hat Matthias Trentzsch großes vor. Er will mit dem Anbau eine Grundlage für die medizinische Safranforschung schaffen. "Man sagt ihm nach, dass er bei vielen Krankheitsbildern helfen soll, gegen Depressionen und entzündungshemmend. Wir wollen versuchen herauszufinden, ob es Hokuspokus, ein Placebo ist, oder wirklich etwas dahintersteckt." Sein Ziel ist es, Studien in Auftrag zu geben. Hintergrund sind Erkrankungen in seiner Familie.

imago stock&people Milchtankstelle in Saßleben - Wenn die Milch fast direkt aus dem Euter kommt Brandenburger Landwirte klagen über einen Rückgang in der Milchproduktion. Um die bleibenden Erzeugnisse möglichst umfassend zu verkaufen, entstehen immer mehr Milchtankstellen - eine davon in Saßleben (Oberspreewald-Lausitz). Von Iris Wußmann

Für die Forschung braucht er Geld. Das kommt vom Verkauf der Safranfäden an Restaurants und Hobbyköche. Auch Gespräche mit dem Lebensmittelhandel laufen bereits. "Da sind wir am Anfang, dass wir Verpackungen entwickeln und so weiter." Wenn alles funktioniert, könnten seine Fäden vielleicht in einem "halben, dreiviertel Jahr" im Laden stehen, sagt er.

Sendung: Antenne Brandenburg, 01.11.2023, 16:40 Uhr