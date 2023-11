Ein Falschfahrer hat am Freitagnachmittag auf der Autobahn 13 einen Unfall verursacht. Das sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei dem rbb auf Nachfrage. Die Polizei hatte zuvor den Falschfahrer gemeldet, unmittelbar danach war eine Unfallmeldung auf dem gleichen Abschnitt herausgegeben worden.

Laut einem Polizeisprecher war der Falschfahrer, ein 84-jähriger Mann, von Berlin nach Dresden unterwegs. An der Anschlussstelle Schwarzheide war er in die falsche Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren und anschließend mit mehreren Fahrzeugen zusammengestoßen. Der Leitstelle zufolge waren mehrere Rettungswagen im Einsatz.



Laut der Deutschen Presse-Agentur waren nach ersten Ermittlungen sechs Fahrzeuge beteiligt. Der Polizeisprecher sagte dem rbb, dass acht Menschen dabei verletzt worden waren. Vier Unfallopfer seien leicht, vier weitere mittelschwer verletzt worden. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden.