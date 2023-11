Alexander Dettke, der Veranstalter des Festivals "Wilde Möhre", hat den Bahnhof gekauft. Er will nach eigenen Angaben dafür sorgen, dass der Bahnhof wieder einladender wird - auch im eigenen Sinne, denn viele seiner Festivalbesucher kommen in Calau mit dem Zug an.

An Fantasie mangelt es Dettke nicht. Es gebe viele Konzeptideen. "Wir wollen eine Geschichte erzählen, Calau ist ja auch die Stadt des Kalauer Witzes, eine humorvolle Stadt", so Dettke. Das könne der Bahnhof widerspiegeln. Gemeinsam mit den Calauern will er nun Geschichten finden, die der Bahnhof erzählen könnte, wie der Unternehmer sagt. Diese sollen an der Außenfassade dargestellt werden, die Dettke neu gestalten will und den Bahnhof so zu einem neuen Aushängeschild der Region werden lassen.



"Unsere Traumvorstellung wäre, dass es der witzigste Bahnhof Deutschlands ist", erklärt Dettke. Damit soll der Bahnhof auch überregional bekannt werden. Dabei will er unter anderem mit Installationen arbeiten.

Die Sache hat allerdings einen Haken. Dettke fehlt für seine Pläne das Geld, zudem mangelt es an der Infrastruktur. Strom- und Wasseranschlüsse hatte die Bahn schon vor Jahren gekappt. "Wir hoffen naürlich auch, dass es uns gelingt staatliche Fördermittel zu akquierieren. Ganz aus eigener Kraft ist das eine Herkulesaufgabe", sagt Dettke.

Einen konkreten Zeitplan hat Alexander Dettke für sein Vorhaben noch nicht. Doch der Bahnhof soll sich zukünftig finanziell selbst tragen können. Dettke plant neben dem witzigen Aspekt auch einen Biergarten und einen Fahrradverleih. Das Erdgeschoss des Bahnhofs soll wieder den Fahrgästen zur Verfügung stehen.