Was einen wirklich guten Stollen ausmacht

Verkostung in Cottbus

Kurz nach elf Uhr ist es soweit: das Band, das die zahlreichen Weihnachtsgebäcke von den Besuchern trennt, wird geöffnet. Dutzende Cottbuser, meist im gesetzten Alter, drängen in Richtung Christstollen.

Während das Publikum um weitere Kostproben kämpft, um anschließend seinen Favoriten zu bestimmen, ist die Jury ebenfalls bei ihrer Bewertung. Sie muss nicht nur 22, sondern gleich 36 Stollen professionell verkosten. An ihrer Spitze steht der offiziell bestellte Prüfer: André Bernatzky, seines Zeichens Schulleiter der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Dresden. Neben Bernatzky bewerten die Lausitzer Bäckermeister Werner Klinkmüller aus Luckau (Dahme-Spreewald), Bernd Anders aus Lauchhammer und Philipp Fumfahr aus Vetschau (beides Oberspreewald-Lausitz) die Gebäckstücke.

Und so ist kurz nach elf vor allem Geschmatze zu hören, während die 22 Stollen ausgiebig begutachtet und natürlich auch verkostet werden. Die Urteile der Besucher fallen versiert aus: "Der schmeckt gut" ist bei den meisten Exemplaren zu hören. Ein Besucher sei extra aus Berlin angereist, es hat sich gelohnt, sagt er: "Der Stollen ist hier erste Sahne." Eine andere Besucherin will sich von ihrem Favoriten gleich noch ein Stück sichern - auch wenn ja eigentlich nur gekostet werden soll.

Es gebe viele Prüfkriterien, sagt Chefprüfer Bernatzky. Zunächst werde der Stollen von außen betrachtet: Form, Farbe, Grad der Bezuckerung. Beim Anschnitt geht es um die Früchteverteilung, darum, ob der Kuchen zu trocken oder zu "schliff", also feucht ist, ob es Hohlräume gibt. "Geruch und Geschmack haben die höchste Wichtung und erst wenn der Stollen wirklich überall überzeugt hat, überall volle Punktzahl hat, erst dann gibt es von uns eine ordentliche Urkunde", so Bernatzky. Naschen ist hier eine ernsthafte Angelegenheit.

Nach etwa zwei Stunden legt sich der Andrang wieder - die Besucher sind langsam satt. Die Jury hat ihre Bewertungen vorgenommen. Sieger im klassischen Sinne gibt bei der Jurybewertung nicht, hauptsache die Prüfung ist bestanden. Die Urkunde in den Abstufungen Gold, Silber und Bronze können sich die ingesamt zehn Lausitzer Bäcker, die am Mittwoch mit mehreren Stollen angetreten sind, dann in ihre Läden hängen und beweisen, dass ihr Gebäck auch strengen Bewertungskriterien standgehalten hat.

Glückliche Gesichter gibt es am Ende der Stollenprüfung viele: Gleich 24 Stollen haben das Prädikat "Sehr gut" erhalten. Beim Publikumspreis gibt es hingegen einen klaren Sieger: Konditormeister René Klinkmüller aus Luckau belegt mit seinen Kreationen die ersten drei Plätze. Der beliebteste Christstollen am Mittwoch: Omas Butterstollen.