Ein 79-Jähriger ist am Montagabend mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) gestorben.

Aus bisher unklarer Ursache sei der Mann gegen 22:50 Uhr mit seinem Auto von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das automatische Notrufsystem seines Wagens habe die Einsatzkräfte alarmiert.

Der Mann sei noch selbst aus seinem Fahrzeug ausgestiegen. In Folge seiner Verletzungen sei er dann aber an der Unfallstelle gestorben.