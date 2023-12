In das neue Cottbuser Bahnwerk ist erstmals ein ICE eingefahren. Der Schnellzug ist am Mittwoch in die neue Werkhalle geschoben worden, zu Testzwecken, wie die Bahn zuvor mitteilte. Weil die Oberleitung in der Halle derzeit noch nicht verwendet werden kann, musste der Zug von einer Diesellok in die bereits fertiggestellte zweigleisige Werkhalle geschoben werden.

Zahlreiche Schaulustige beobachteten die Einfahrt des ICE 4 mit insgesamt 13 Waggons, darunter auch viele ehemalige und aktuelle Bahn-Mitarbeiter. Schon an Heiligabend war der ICE 4 dafür am Cottbuser Hauptbahnhof "geparkt" worden, so die Bahn.