Studieren in der Lausitz ist zuletzt etwas beliebter geworden: Zum zweiten Mal in Folge haben sich wieder mehr junge Menschen an der Brandenburgisch Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg beworben. Zum Wintersemester seien es rund 7.700 Bewerber gewesen, also etwa 900 mehr als im Vorjahr. Rund 2.000 von ihnen hätten schließlich ein Studium begonnen, teilte die BTU am Donnerstag mit. 2022 waren es noch mehr als 1.800 Erstsemester, die sich für ein Studium in der Lausitz entschieden hatten.



Allerdings ist die Gesamtzahl der Studenten gesunken: Waren vor einem Jahr noch 6.800 Studierende eingeschrieben, so waren es nun 6.600. Das liege laut BTU vor allem daran, dass die Studienzeiten nach der Corona-Pandemie wieder kürzer geworden sind.