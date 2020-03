Quarantäne in Jessen auch in Brandenburg spürbar

In Schönewalde scheint alles wie immer. Zehn Kilometer entfernt in Jessen sieht die Welt aber anders aus, wie Silvia Lehmann am eigenen Leib erfahren hat: "Wie Krieg so ein bisschen. Die Leute sind nicht auf der Straße, sie sind ängstlich", erzählt sie.

Lehmann arbeitet in einer Frauenarztpraxis in Jessen, am Freitag musste sie aber gar nicht erst zur Arbeit. Schon am Donnerstag ging das nur mit Passierschein, die Straßen sind weiträumig gesperrt. Nur Berechtigte, wie Simone Böhm vom DRK-Pflegedienst dürfen rein und raus. "Der Verkehr ist ziemlich wenig geworden. Man sieht Versorgungsfahrzeuge und die ambulanten Pflegedienste, sehr wenig private Leute", berichtet sie.