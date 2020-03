Bild: dpa/ Jochen Zick

Corona-Ausbreitung - BASF Schwarzheide stellt teilweise auf Kurzarbeit um

30.03.20 | 14:43 Uhr

Der Chemiekonzern BASF schickt an seinem Standort in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) ab 1. April einen Teil der Mitarbeiter in Kurzarbeit. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Geschäftsführung und Betriebsrat hätten dazu eine entsprechende Betriebsvereinbarung unterzeichnet. Hintergrund ist, dass in Folge der Corona-Krise Aufträge vor allem aus der Automobilbranche weggebrochen sind.

Dauer der Kurzarbeit noch nicht klar

Von der Kurzarbeit-Regelung sind nach Unternehmensangaben insgesamt zunächst 213 der rund 2.000 Mitarbeiter betroffen. Sie arbeiten in Anlagen, in denen technische Kunststoffe, Wasserbasislacke und Schaumstoffe hergestellt werden. BASF greife auf die Maßnahme zurück, um de "Beschäftigungsverhältnisse in dieser Krisensituation" zu sichern. "In Folge der Corona-Pandemie ist die Nachfrage in bestimmten Abnehmerbranchen der BASF Schwarzheide GmbH signifikant zurückgegangen", heißt es zur Erklärung in einer Pressemitteilung. "Der Produktionsstopp verschiedener Hersteller der Automobilindustrie hat zu Absatzeinbrüchen für mehrere Betriebe am Lausitzer Produktionsstandort geführt." Wie lange die Kurzarbeit andauern wird, ist noch nicht klar. BASF Schwarzheide will nach eigenen Angaben auf die weitere Entwicklung "flexibel reagieren, um Dauer und Ausmaß der Kurzarbeit so gering wie möglich zu halten."



Bald Desinfektionsmittel aus Schwarzheide?

Unterdessen beginnt BASF am Standort Schwarzheide den Probebetrieb von Hand-Desinfektionsmitteln als Reaktion auf Engpässe in der Corona-Krise. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens am Montag der Nachrichtenagentur dpa mit. "Wir haben die große Herausforderung, wenn es klappt, dass wir weiterhin Nachschub bei den Rohstoffen bekommen, davon hängt alles ab." Bei der Zulieferung der benötigten Rohstoffe für die Produktion des Desinfektionsschutzes gebe es derzeit Engpässe. Wenn die Produktion funktioniere, erfolge Dienstag in Abstimmung mit dem Krisenstab des Landkreises die Verteilung, sagte der Sprecher weiter. Dafür sei eine Prioritätenliste erstellt worden. Beliefert werden sollen vor allem Kliniken und Krankenhäuser in der Region.