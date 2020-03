Der Chemieproduzent BASF plant an seinem Standort in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) die Produktion von Desinfektionsmitteln. Das teilte der Konzern dem rbb auf Nachfrage mit. In der Konzernzentrale in Ludwigshafen stellt BASF bereits entsprechende Mittel her, nun soll auch der Lausitz-Standort nachziehen.

Der Konzern wartet nun auf die Genehmigung durch die Behörden. Zum Ende der Woche soll feststehen, ob in Schwarzheide mit der Produktion begonnen werden kann.

Wegen der aktuellen Corona-Pandemie sind Desinfektionsmittel in vielen Drogerien und Apotheken ausverkauft.