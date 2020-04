Am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum werden nun doch keine Patienten aus Italien aufgenommen. Das teilte Stadtsprecher Jan Gloßmann am Montag bei einer Pressekonferenz mit. "Wir haben mittlerweile die Mitteilung bekommen, dass angesichts einer leicht stabilisierten Lage in den Krisenregionen in Italien keine Patienten aus Italien nach Cottbus verlegt werden müssen", so Gloßmann.