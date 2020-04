rbb/Jasmin Schomber Audio: Antenne Brandenburg | 16.04.20 | Jasmin Schomber | Bild: rbb/Jasmin Schomber

Lockerung der Eindämmungsverordnung - Cottbuser Friseurin bereitet sich auf Neustart im Mai vor

16.04.20 | 15:21 Uhr

Nach den angekündigten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen können Friseure aufatmen. Ab Mai dürfen die Geschäfte voraussichtlich wieder öffnen. Das freut sowohl die Ladeninhaber, als auch die Kunden.



Nachdem Bund und Länder am Mittwoch angekündigt haben, die Corona-Schutzmaßnahmen schrittweise lockern zu wollen, gibt es Erleichterung bei vielen mittelständischen Unternehmen im Land. So auch bei den Friseuren, die ihre Geschäfte ab Mai unter Einhaltung von Hygienerichtlinien voraussichtlich wieder öffnen dürfen. Zu ihnen gehört auch Doris Rienow, die einen Friseursalon in Cottbus betreibt.



Der "Altstadt-Friseur" in Cottbus

Schon jetzt zahlreiche Kundenanfragen

Noch ist es still im Laden von Doris Rienow. Kein Föhn ist zu hören, kein Kunde sitzt bereit. Dennoch zeigt sich die Friseurmeisterin am Donnerstag glücklich. "Ich habe mich riesig gefreut, auch wenn ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass wir noch ein bisschen eher öffnen können", so Rienow. "Ich hatte heute schon ganz viele Anrufe von sämtlichen Kunden, die natürlich auch jetzt so schnell wie möglich ihre Termine sichern wollen." Das Telefon klingelt deshalb ununterbrochen. Der Friseurbesuch ist vielen wichtig, und bei einigen sogar dringend nötig, wie sich bei einer kurzen Umfrage unter Cottbusern zeigt. Sich selbst zu frisieren, davon rät die Meisterin dringend ab. "Das geht meistens nach hinten los, wir lernen ja nicht umsonst drei Jahre den Beruf", sagt Rienow.



Öffnung nur unter Auflagen

Geöffnet werden darf nach den Bund-Länder-Vereinbarungen ab 4. Mai dennoch nur unter strengen Hygienemaßnahmen. Wie die konkret aussehen sollen, ist bisher noch nicht klar, Doris Rienow bereitet sich deshalb auf alles vor. "Dass wir wahrscheinlich einen Mundschutz tragen müssen bei der Arbeit, was aber in Ordnung ist", wie sie meint. Außerdem will sie die Öffnungszeiten flexibler gestalten. Zusätzlich gibt es noch eine Außenterrasse. Damit kann der nötige Abstand eingehalten werden. Für Doris Rienow ist aber in erster Linie wichtig, dass es wieder losgehen kann. Die letzten Wochen konnte sie nur durch Kurzarbeitergeld und Soforthilfen überstehen. In den nächsten Tagen werden die Regale wieder gefüllt, damit für die Kunden alles da ist. Und auch die Vorfreude auf die Arbeit ist bei der Chefin und ihren sieben Mitarbeitern spürbar. "Ich bin ganz gespannt was uns erwartet, was auf uns zukommt. Es wird auf jeden Fall mehr Arbeit sein, als wir vorher hatten."