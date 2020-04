Roth Potsdam Freitag, 17.04.2020 | 12:58 Uhr

Was für eine Aktivität der IHK ... Die Institution bleibt sich treu . Verzichtet die IHK vielleicht mal auf ihre Zwangsbeiträge ? Wie viele 100000 andere Unternehmen habe ich vor kurzen wieder meinen kleinen Jahresbeitrag für NIX überweisen müssen . "Wir tun nichts für sie ... sie bezahlen trotzdem" . Wenn ich glauben darf , dass sich nach Corona ganz viel ändern wird ... was ich aber nicht glauben ... dann sollte man Zwangsbeiträge bei IHK und Berufsgenossenschaften in Frage stellen. Vielen kleinen Unternehmern wäre damit sehr geholfen.