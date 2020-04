Um auf Intensiv-Patienten vorbereitet zu sein, werden am Klinikum Niederlausitz zur Zeit 40 Beatmungsplätze eingerichtet. Sie werden für Corona-Erkrankte mit akuten Atembeschwerden vorgehalten, schreibt der Landkreis Oberspreewald Lausitz am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Für die Betreuung der Infizierten würden im Moment Krankenschwestern und Pfleger geschult.

Erst Mitte März hatte der Kreistag Oberspreewald-Lausitz die Aufstockung eines Kredits auf eine zweistellige Millionenhöhe beschlossen. Es war bereits die zweite Erhöhung innerhalb weniger Monate. Der Grund: Die Corona-Krise trifft das Klinikum Niederlausitz mitten in einem Sanierungsprozess. Das Krankenhaus hat bereits einen Schuldenberg in Höhe von fünf Millionen Euro angehäuft. Nun fallen wichtige Einnahmen weg, weil viele geplante Operationen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr stattfinden.

Das Klinikum betont, dass weiterhin auch Akut- und Notfälle behandelt werden. "Die Versorgung von Schlaganfall-, Herzinfarkt- oder zum Beispiel Traumapatienten sowie die Behandlung akuter Erkrankungen ist an beiden Standorten [ in Lauchhammer und Senftenberg, Anm. d. Red. ] nach wie vor sichergestellt", sagt Tobias Vaasen.

Für Notfälle mit zusätzlichem Verdacht oder Bestätigung einer Corona-Infektion ist die Notaufnahme in Senftenberg zuständig. Damit soll der Klinikstandort Lauchhammer von Covid-19-Patienten so weit es geht freigehalten werden. Für ambulante Corona-Tests wurde extra ein Sichtungspunkt an der Notaufnahme in Senftenberg eingerichtet.

Das Klinikum Niederlausitz hat mehr als 500 stationäre Betten. Etwa 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen jährlich rund 22.000 stationäre und 32.000 ambulante Patienten.