Die Südbrandenburger Handwerksbetriebe schauen so pessimistisch in die Zukunft wie schon lange nicht mehr. Das ist das Ergebnis der neuesten Konjunkturumfrage, die am Mittwoch von der Handwerkskammer (HWK) Cottbus vorgestellt wurde. Die Umfrage spiegelt erstmals die Auswirkungen durch die Corona-Krise wider.

Die allgemeine Stimmung und Erwartungshaltung in den Betrieben hätten sich spürbar abgekühlt, heißt es von der HWK.