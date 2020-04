Die Sübrandenburger Landkreise Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz und Dahme-Spreewald haben am Mittwoch die gewerbliche Vermietung von Booten wieder erlaubt. Die Landräte der drei Spreewald-Landkreise wollen damit eine Perspektive für den stark eingeschränkten Wassersport in der Region ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung.

Das betrifft den Spreewald, aber auch das Lausitzer Seenland. Die Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg macht eine solche Lockerung laut Mitteilung möglich.



Die Lockerung gelte dabei für Paddel- und Motorboote, aber auch für Segelboote, Ruderboote, Surfbretter oder Stand-up-Paddling-Bretter. Das Ziel soll eine wirtschaftliche Entlastung der Anbieter, aber auch eine Beschäftigung der Bürger angesichts der steigenden Temperaturen sein, heißt es von den Landkreisen.

Dennoch müsse durch Vermieter und Gäste sichergestellt werden, dass die Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden.