Die Stadt Luckau (Dahme-Spreewald) warnt vor Betrügern, die mithilfe der Corona-Einschränkungen an Geld kommen wollen. Die unbekannten Täter waren am Wochenende in der Stadt und Umgebung unterwegs, klingelten an Türen und gaben sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus.