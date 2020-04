Eine Tagesmutter aus dem Spree-Neiße-Kreis darf trotz Corona-Krise Kinder betreuen. Das hat das Verwaltungsgericht in Cottbus entschieden - und am Montag in einer Pressemitteilung [vg-cottbus.brandenburg.de] bekannt gegeben. Die Tagesmutter hatte einen Eilantrag gegen den Landrat des Landkreises gerichtet.