27 Musiker des Philharmonischen Orchesters Cottbus haben gemeinsam ein Video produziert um den Besuchern des Staatstheaters eine Grußbotschaft zukommen zu lassen. Die Musiker müssen derzeit alleine zu Hause proben. Dabei haben sie jeweils ein Video davon aufgenommen, wie sie den ersten Teil der Ouvertüre aus der Oper "Carmen" spielen.

Innerhalb von zehn Tagen hat der Solo-Klarinettist Alexander Muhr aus den einzelnen Stimmen ein einziges Video geschnitten, um so die Illusion eines Orchesters zu erzeugen. "Es ist für ein Orchester herausfordernd, Musik gemeinsam zu machen, wenn man sich nicht treffen darf. Trotzdem sind wir heutzutage in der glücklichen Lage, dank technischer Hilfsmittel unsere Musik in die Wohnungen der Menschen zu bringen. Musik verbindet", so Muhr in einer Mitteilung des Theaters.

Das Video ist beispielsweise auf der Webseite des Theaters und auf Youtube zu sehen.