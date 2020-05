Der vierfache Bahnrad-Weltmeister Maximilian Levy hat mit einer besonderen Trainingsfahrt Spenden für den Tierpark in Cottbus gesammelt. Der 32-jährige fuhr am Mittwoch nach eigenen Angaben von Cottbus bis nach Wismar an die Ostee. Für jeden zurückgelegten Kiometer hat er demnach einen Euro gespendet. Nach Hunderten Kilometern sollen mehr als 1.000 Euro zusammengekommen.