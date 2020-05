Waschen, schneiden, föhnen: Nach sechs Wochen Zwangspause dürfen die Friseure in Brandenburg seit Montag wieder Kunden empfangen. Das Interesse der Kunden ist groß - auch beim "Altstadt-Friseur" an der Cottbuser Oberkirche klingelt das Telefon am Montag ununterbrochen. Doch die Kunden müssen sich in Geduld üben: Schon jetzt gibt es bis Ende Mai keine Termin mehr.

Die Belegschaft des Salons ist jedoch genauso froh, wie die Kunden: Endlich dürfen die Friseure im Salon wieder arbeiten.