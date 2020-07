Vernunftmensch Schwielochsee Donnerstag, 23.07.2020 | 15:35 Uhr

unmöglich... Wenn Leute in der derzeitigen Lage der Meinung sind unbedingt in den Urlaub fahren zu müssen und mit einer solchen Rücksichtslosigkeit anderer Menschen Gesundheit gefährden, dann tragen die auch hoffentlich die Kosten für die Untersuchungen und das bitte OHNE Lohnfortzahlung für die Quarantänezeit! Das wäre doch mal eine angemesse Strafe für eine solch dreiste Rücksichtslosigkeit! Wir verreisen in dieser Saison jedenfalls nicht, weil wir ein Gewissen haben und dieses hässliche Virus nicht um die ganze Welt verbreiten wollen. Niemand stirbt daran, nicht zu verreisen, aber viele sind bereits an diesem Virus gestorben! Es gibt leider immer noch zu viele Egoisten auf der Welt...