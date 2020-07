Projektkoordinator Torsten Roch hofft nun, dass die Streife spätestens im September wieder unterwegs sein kann, wie er am Mittwoch dem rbb sagte. Unterstützung kommt von der Brandenburger Ministerin der Finanzen und für Europa, Katrin Lange (CDU).

Das Coronavirus bremst seit Monaten die grenzüberschreitende Arbeit der Polizei in der Doppelstadt Guben-Gubin (Spree-Neiße/Lebus) teilweise aus. Das gemeinsame deutsch-polnische Polizeiteam ist nicht mehr auf der Straße unterwegs, es finden nur Absprachen statt.

Erste deutsch-polnische Polizeistreife in Guben unterwegs

Im Moment warte man auf eine Entscheidung des Hauptkommandanten, ob polnische Beamte wieder ins Ausland dürfen, sagte Roch. Er schaue erwartungsvoll auf den Tag der Polizei in Warschau am Donnerstag. "Ich hoffe ganz stark, dass der Woiwodschafts-Kommandant mit dem Hauptkommandant dieses Thema beredet und wir wieder in der zweiten Hälfte [des Jahres, Anm. d. Red.] starten können." Konkret spricht Roch von August oder September.

Ministerin Lange sagte, sie wolle mit Innenminister Michael Stübgen (CDU) und dem polnischen Botschafter Andrzej Przyłębski über die Wiederaufnahme der Arbeit sprechen. "Ich werde das Thema anbringen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist", sagte Lange am Mittwoch dem rbb.