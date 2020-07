Cottbusverkehr will gegen Maskenpflichtverstöße vorgehen

Weil sich offenbar immer weniger Fahrgäste an die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr halten, will das kommunale Verkehrsunternehmen Cottbusverkehr nun überprüfen, wie gegen die Verstöße vorgegangen werden kann. Das teilte Cottbusverkehr-Sprecher Robert Fischer dem rbb am Mittwoch auf Nachfrage mit.

Vor allem in den Straßenbahnen nehme die Disziplin spürbar ab, so Fischer. "Da stellen wir fest, dass die Bereitschaft zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nachlässt. Wir sind jetzt jetzt bei Werten von ungefähr 70 Prozent der Fahrgäste, die noch eine Maske tragen", erklärt er. "Es ist nach wie vor geboten, insbesondere weil auch Menschen die Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglicht werden soll, die zur Risikogruppe gehören", erklärt er. Um diese Menschen zu schützen, sei es wichtig, dass alle mitmachen.