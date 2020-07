Erstmals seit April neue Corona-Fälle in Cottbus

In Cottbus gibt es erstmals seit dem 12. April neue Corona-Infektionsfälle. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Mit den vier neuen Infektionen gab es seit Beginn der Pandemie 43 labordiagnostisch bestätigte Fälle in der Stadt.

Bei den neu Infizierten handelt es sich nach Angaben der Stadt um eine Familie, die aus einem Mallorca-Urlaub zurückgekehrt ist. Aktuell gilt die Insel nicht als Risikogebiet. Die Familie sei am vergangenen Sonntag per Flugzeug nach Nürnberg und von dort per Auto nach Cottbus gelangt.

Nach der Rückkehr sei von einem Arbeitgeber ein routinemäßiger Test verlanlasst worden, der positiv ausgefallen sei. Die 33 und 34 Jahre alten Eltern und ihre 14 und acht Jahre alten Kinder seien nun in Quarantäne, ebenso wie die bereits ermittelten Kontaktpersonen, heißt es in der städtischen Mitteilung. Die Familie zeige derzeit keine Symptome.

Noch sei das Gesundheitsamt dabei, die Infektionskette nachzuvollziehen. Wo genau sich die Familie angesteckt hat ist noch unklar, so Stadtsprecher Jan Gloßmann am Mittwoch.



Laut Stadt befinden sich aktuell 33 Cottbuserinnen und Cottbuser in Quarantäne. Bei den meisten handele es sich um Studierende, die aus ihren Heimatländern zurückgekehrt seien.