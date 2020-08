Die Corona-Pandemie macht den Lausitzer Reisebüros weiter zu schaffen. Auch die Sommerferien haben kaum Entspannung gebracht, heißt es am Mittwoch von der Industrie- und Handelskammer in Cottbus. Bisher haben zwar nur wenige Geschäfte im Kammerbezirk schließen müssen. Allerdings ist unklar, was passiert, wenn das staatliche Überbrückungsgeld nicht mehr gezahlt wird.