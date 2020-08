Dass sie wegen der Corona-Regeln ihre Kinder nicht in die Schule begleiten dürfen, verärgert viele Eltern gerade jüngerer Schüler. Der kommissarische Schulleiter der Christoph-Kolumbus Grundschule in Cottbus, Enrico Schmidke, sagte beispielsweise dem rbb, es gebe deshalb Beschimpfungen und leichten Aggresionen. "Bei den Erstklässern ging es eigentlich. Es waren Eltern der dritten Klasse und sowas, die Stress gemacht haben, weil sie ins Schulhaus wollten", so Schmidke am Mittwoch gegenüber dem rbb.

Zurzeit müssen die Kinder an der Schule am Tor verabschiedet werden. Bei jüngeren Kindern fließen da auch mal Tränen, beobachtet ein rbb-Reporter. Einige Erstklässler krallen sich an Mamas Beinen fest. "Eine Frechheit" nennt ein Vater die Situation. "Vorne am Zaun abgeben, fertig ist es. Egal, ob sie heulen oder nicht."



"Ich find's traurig", sagt eine Mutter, "denn sie sind ja gleich von Anfang an auf sich allein gestellt." Ihre Tochter sei ängstlich. Sie warte immer, bis sie ein bekanntes Gesicht sehe, und gehe dann erst ins Gebäude.

Ganz alleine durch die große Schule ins richtige Klassenzimmer laufen, das sei schon komisch, sagt auch eine Erstklässlerin. "Ich bin ja im dritten Stockwerk. Mit ganz vielen Kindern hochzulaufen, das ist auch immer doof. Da kann man noch gar nicht richtig sehen, wo man hin muss."