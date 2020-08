Zunächst hatte lediglich das Gesundheitsamt Cottbus bestätigt, die Kontakte aus dem näheren Umfeld der Familie nach deren Rückkehr zurückverfolgt zu haben. Dabei seien acht Personen ermittelt worden, die Kontakt zur infizierten Familie hatten. Sie wurden negativ getestet.

Das Cottbuser Gesundheitsamt hatte anschließend das RKI um Amtshilfe gebeten, um die restlichen Insassen des in Nürnberg gelandeten Flugs, mit dem die Familie gereist war, zu informieren. Laut Institut sei diese Nachverfolgung gelungen. Die notwendigen Informationen seien an die zuständigen Gesundheitsämter weitergeleitet worden, in deren Zuständigkeit die anderen Reisenden leben.

Weiter unklar bleibt, ob sich weitere Fluggäste mit dem Virus infiziert hatten. Weitere Details teilte das RKI, unter Berufung auf den Datenschutz, nicht mit.