Mallorca-Rückkehrer wieder positiv getestet - Mit Corona infizierte Cottbuser Familie bleibt in Quarantäne

05.08.20 | 15:06 Uhr

Die nach einem Mallorca-Aufenthalt mit dem Coronavirus infizierte Familie aus Cottbus bleibt vorerst weiter in häuslicher Quarantäne. Ein Test zwei Wochen nach der Rückkehr nach Cottbus ist erneut positiv ausgefallen. Ein weiterer Test ist für Freitag vorgesehen.



Zwei Wochen ist es her, dass eine vierköpfige Cottbuser Familie positiv auf das Coronavirus getestet wurde, nachdem sie aus dem Mallorca-Urlaub zurückgekehrt war. Den Test hatte ein Arbeitgeber veranlasst. Die zweiwöchige häusliche Quarantäne für die 33 und 34 Jahre alten Eltern und ihre 14 und acht Jahre alten Kinder dauerte bis zum Mittwoch. Ein neuer Test brachte allerdings nicht die erhoffte Entspannung. Die Familie ist weiterhin positiv und bleibt in Quarantäne. Am Freitag soll die Familie erneut getestet werden, kündigte Stadtsprecher Jan Glossmann am Mittwoch in einem Gespräch mit rbb|24 an.



Ort der Ansteckung auf Mallorca nach wie vor unbekannt

Nach Feststellung der Infektionen wurden vor zwei Wochen die spanischen Behörden über das Robert-Koch-Institut informiert. Erkenntnisse darüber, wo genau sich die Familie angesteckt hat, gebe es nicht, sagte Glossmann. Unmittelbar nach der Rückkehr aus dem Mallorca-Urlaub wurden in Cottbus acht Kontaktpersonen im Umfeld der Familie ermittelt. Sie zeigten keinerlei Symptome, die Corona-Tests fielen negativ aus. Dennoch, so Glossmann, seien diese acht vorsichtshalber in häuslicher Quarantäne. Die Rückverfolgung der Infektionsketten leiste das Gesundheitsamt mit Unterstützung durch Bundeswehrmitarbeiter.

Bekannt ist, dass keines der vier infizierten Familienmitglieder Symptome des Virus zeigt. Am Freitag soll erneut auf das Coronavirus getestet werden, dann werde darüber entschieden, ob die Kinder pünktlich nach Ende der Sommerferien am Montag wieder in die Schule und die Eltern wieder zur Arbeit gehen können.

