Frank Hufert ist Arzt, Mitglied der Fakultät für Naturwissenschaften an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) und zugleich Direktor des Instituts für Mikrobiologie & Virologie der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane. Zudem ist er Mitglied in der Gesellschaft für Virologie und in der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie.