Um die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen künftig zu kontrollieren, gehen die Unternehmen Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) und Cottbusverkehr verschiedene Wege. Beim Einfordern der jüngst beschlossenen Bußgelder sind sie sich aber einig: Sie fordern externe Unterstützung, zum Beispiel durch die Polizei. Das haben beide Unternehmen am Freitag Antenne Brandenburg vom rbb erklärt. Brandenburgs Landesregierung will am Dienstag festlegen, wer die Bußgelder einnehmen soll.



Die Odeg teilte außerdem mit, dass sie für die Kontrolle der Maskenpflicht auf ihren Bahnlinien in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern einen privaten Sicherheitsdienst engagieren will. Nur in Sachsen setzt die Odeg keinen ein "Dort sind die Bürger sehr vorbildlich", so die Sprecherin.