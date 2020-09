Zwei Förderschulen in Herzberg wegen Corona geschlossen

In Herzberg (Elbe-Elster) sind zwei Förderschulen seit Montag vorsorglich geschlossen. Eine Mitarbeiterin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Landkreis dem rbb mit.

OSL-Kreis meldet weiteren Corona-Fall an Lausitzer Schule

Emil-Fischer-Gymnasium in Schwarzheide

Es handelt sich um die Förderschulen "Gotthilf Salzmann" und "Albert Schweitzer". Sie befinden sich an einem Standort. Die Mitarbeiterin war am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden.



Nach Angaben des Landkreis-Sprechers Torsten Hoffgaard ist sie unter anderem für Fahrdienstaufgaben verantwortlich. Nun werden alle Kontaktpersonen getestet. Die beiden Schulen bleiben voraussichtlich bis Dienstag geschlossen. An ihnen lernen insgesamt 150 Schülerinnen und Schüler.