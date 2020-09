Am Klinikum Niederlausitz in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) gibt es seit Montag wieder die Möglichkeit, sich aus dem Auto heraus auf das Coronavirus testen zu lassen. Der Drive-in-Test ist nach Angaben des Krankenhauses reaktiviert worden, weil der Bedarf gestiegen ist.

Testen lassen kann sich jeder, der typische Corona-Symptome zeigt, eine Warnung durch die Corona-Warn-App bekommen hat oder in einer Brandenburger Schule oder Kita beschäftigt ist. Auch wer aus einem Risikogebiet zurückkommt und deshalb einen Anspruch auf einen Corona-Test hat, kann mit dem Auto am Klinikum Niederlausitz in Senftenberg vorfahren.



Wer Symptome zeigt, kann allerdings nicht ohne Anmeldung vorbeikommen, sondern muss sich zunächst an seinen Hausarzt wenden. Dieser informiert dann das Klinikum und das vergibt schließlich einen Termin für den Patienten. Beschäftigte von Schulen und Kitas brauchen den Berechtigungsbescheinigung des Landes. Wer eine Benachrichtigung durch die Corona-Warn-App bekommen hat, zeigt beim Drive-In einfach diese vor. Getestet wird immer montags (9 Uhr bis 10 Uhr) und donnerstags (8 Uhr bis 9 Uhr).



"Das medizinische Fachpersonal nimmt nach Möglichkeit direkt im Auto einen Abstrich der Schleimhäute in Nase und Rachen", so eine Krankenhaussprecherin. Damit soll vermieden werden, dass ein Träger des Virus gesunde Personen im Wartebereich ansteckt. Die Ergebnisse der Test gebe es dann nach 24 bis 48 Stunden. "Bis dahin sollten die Betroffenen häusliche Quarantäne einhalten", heißt es.



Der Drive-in-Test war erstmalig im März vom Klinikum Niederlausitz eingerichtet worden, um außerhalb der Klinik auf Corona testen zu können. Nachdem die Infektionszahlen wieder gesunken waren, wurde die Teststelle zwischenzeitlich deaktiviert und nur im Bedarfsfall genutzt.