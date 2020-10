Drei Kindergärten in Spree-Neiße geschlossen

Wegen Corona-Fällen sind seit Montag gleich drei Kindertagesstätten im Landkreis Spree-Neiße geschlossen. Es handelt sich um Einrichtungen in Forst, Peitz und Tschernitz.

Wie die Stadt Forst mitteilte, war ein Fall bei der routinemäßigen Testung einer Erzieherin der Kita "Waldhaus" aufgefallen. Die Eltern der in den vergangenen Tagen anwesenden Kinder seien durch das Gesundheitsamt über die weiteren Maßnahmen informiert worden. Aus Vorsicht sollten die Kinder keinen Kontakt zu Risikogruppen haben, heißt es von der Stadt.

In Tschernitz seien gleich zwölf Kinder und fünf Erzieherinnen positiv getestet worden. Das bestätigte der Bürgermeister Peter Drobig dem rbb auf Nachfrage. Die Kinder, die keinen Kontakt zu den Infizierten hatten, werden seit Montag in einer Außenstelle der Kita in Wolfshain betreut.

In der evangelischen Kindertagesstätte in Peitz wurden zwei Kinder positiv auf Corona getestet. Wie der Träger der Einrichtung auf rbb-Nachfrage mitteilte bleibt auch diese Kita vorerst geschlossen.

Der Landkreis Spree-Neiße gilt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 84,42 als Corona-Risikogebiet. Die Fälle in der Kita hätten zu einem starken Anstieg der Zahlen geführt, so der Landkreis am Montag.